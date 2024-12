Lapresse.it - Il Natale degli invisibili, da imprenditore di successo alla mensa di Sant’Egidio: la parabola di Roberto una storia tutta italiana

Leggi su Lapresse.it

“Facevo l’, viaggiavo sempre in tutto il mondo. Poi la crisi e la voglia di farla finita e buttarmi di sotto dterrazza. Ero pieno di debiti le banche non ti davano nulla ma fuori le banche c’erano già gli strozzini”.Kao ha 73 anni e mille vite alle spalle. Il suo è un cognome particolare legato al padre di origini cinesi, un uomo importante che però non ha fatto in tempo a conoscere. È morto che lui aveva 5 anni, i suoi ricordi rivivono nei racconti della mamma e dei tre fratelli.è un figlio dei suoi tempi, figlio dei fiori negli anni settanta, poinegli anni ottanta/novanta e poi la crisi, quella vera, quella da cui è impossibile uscirne da soli e li fuori non ha trovato nessuno a dargli una mano. “Ero giovanissimo e senza soldi, cominciai a fare mille lavori, il cuoco, il cameriere, il dj in un locale dove venivano personaggi famosi: Mia Martini, Gianni Morandi, tanti cantanti inglesi e americani.