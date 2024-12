Vela a febbraio la prima Mini Globe Race | il giro del mondo su barche di 5 8 metri

Leggi su Sportface.it

Mentre la Vendéeè entrata nel suo ultimo spicchio con il superamento di Capo Horn (Cile), si appresta a prendere il via laedizione della: ildela bordo di imbarcazioni di dimensioni estremamente ridotte (5.80di lunghezza). Si tratta dellaregata di questa nuova classe di, nata circa cinque anni fa dal vulcanico avventuriero Don McIntyre, che anni fa lanciò la Golden, sempre in solitario come la Vendée, suretrò dotate di attrezzature anni ’70 e poi la Ocean, la versione in equipaggio con la stessa tipologia di imbarcazioni vintage. Con il sostegno di Alma Humans, un’iniziativa dedicata a promuovere il talento e l’innovazione, la competizione ha trovato un’ulteriore spinta per diventare un fenomeno nel panorama velico internazionale.