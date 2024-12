Sci mondiale sotto shock | uccisa da una valanga la nazionale svizzera di snowboardcross

Leggi su Dayitalianews.com

“Siamo sbalorditi e pensiamo alla famiglia di Sophie, alla quale porgiamo le nostre più sincere condoglianze”. Così Walter Reusser, Ceo Sport di Swiss-Ski. Sconvolge la morte di Sophie Hediger, giovanedi.Aveva solo 26 anni.E’ statada unaad Arosa, dove ha vissuto molto tempo dopo essere cresciuta a Horgen.E’ morta mentre praticava il freeride, un hobby che amava moltissimo.Sophie Hediger ha ottenuto i suoi primi due podi in Coppa del Mondo durante la stagione 2023/24. Durante la prova generale per i campionati del mondo di St. Moritz è arrivata seconda.Vincere una medaglia ai campionati del mondo in casa in Engadina il prossimo marzo era uno dei suoi sogni sportivi. Ne ha ottenuto un altro partecipando ai Giochi Olimpici del 2022 in Cina.