"Portiamo la lotta alla violenza di genere tra i banchi di scuola"

"Ladiinizia daidi. Vogliamo portare questo progetto tra i giovani per costruire una cultura basata sul rispetto e sulla consapevolezza fin dai primi anni". Con queste parole l’assessore al Welfare di Bellaria Igea Marina, Ivan Monticelli, ribadisce l’attenzione al tema che si è manifestata anche con il corso di difesa personale femminile, concluso nei giorni scorsi con la consegna degli attestati. Le lezioni, promosse dall’amministrazione comunale a titolo gratuito, hanno rappresentato un’azione concreta contro ladi. Oltre quaranta donne, suddivise in tre gruppi, hanno partecipato sotto la guida di Antonio Amato, istruttore di kick boxing, e Marco Muccioli, esperto di boxe. "L’iniziativa non si è limitata alle tecniche di autodifesa, ma ha aperto uno spazio di confronto – ricorda Monticelli – Le partecipanti hanno acquisito fiducia e strumenti utili.