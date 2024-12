Oasport.it - Jannik Sinner si carica con la famiglia: “Mi sento benissimo, buone feste a tutti”. La tabella verso Melbourne

ha terminato la propria preparazione agonistica a Dubai e si è trasferito a Sesto per trascorrere il Natale con la. Il numero 1 del mondo passerà qualche giorno di riposo insieme ai propri cari tra le amate montagne, poi farà ritorno a Montecarlo per quattro giorni di allenamento e per preparare le valigie con direzione. Il fuoriclasse altoatesino sarà in viaggio tra il 2 e il 3 gennaio, con il chiaro obiettivo di presentarsi agli Australian Open (12-26 gennaio) per difendere il titolo conquistato lo scorso 28 gennaio.Durante la due settimane di preparazione negli Emirati Arabi Uniti ha svolto un grande lavoro con Marco Panichi, alternando la preparazione atletica a sessioni di tecnica e tattica seguito dai propri allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill.