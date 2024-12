Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Vladimirchiama, Donalde Stati Uniti si scambiano segnali preparando il terreno per il. Sul tavolo, la guerra ininiziata oltre 1000 giorni fa. L’imminente insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, che arriverà alla Casa Bianca il 20 gennaio, è destinato a cambiare il quadro del conflitto. La giornata si apre con il messaggio cheaffida all’emittente Vgtrk. La, dice il presidente, è pronta a normalizzare le relazioni con gli Stati Uniti e gli altri paesi occidentali, ma “senza danneggiare i propri interessi”. “Se vediamo che la situazione cambia in modo tale che ci siano opportunità e prospettive per costruire relazioni con altri paesi, allora siamo pronti per questo. Non è una questione che riguarda noi, ma loro.