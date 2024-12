Ilfattoquotidiano.it - Stragi del 1993, l’Associazione Georgofili: “Le indagini di Firenze saranno chiuse nel 2025? Non sia atto burocratico, la procura ci spieghi”

Una frase pronunciata daltore di, Filippo Spiezia, provoca la reazione deldei familiari delle vittime della strage di via dei. “Le inchieste sulledi mafia ancora apertenel“, ha detto il capo dell’ufficio inquirente toscano, incontrando i giornalisti per i tradizionali auguri di Natale. “Ci sono diversi fascicoli aperti da troppo tempo, è arrivato il momento di chiuderli”, ha detto ancora Spiezia, riferendosi chiaramente all’indagine sui mandanti esterni delledel. L’inchiesta è stata lungamente coordinata daitori aggiunti Luca Tescaroli e Luca Turco: il primo guida ora ladi Prato, mentre il secondo è appena andato in pensione.Per le bombe a, Milano e Roma sono indagati Marcello Dell’Utri, che ha già scontato una condanna a sette anni per concorso esterno alla mafia, e l’ex generale del Ros dei carabinieri Mario Mori, assolto al processo sulla cosiddetta Trattativa tra pezzi dello Stato e la mafia.