Ilgiorno.it - Quarto binario: il Consiglio di Stato congela l’annullamento del progetto fino al 9 gennaio

Parabiago, 23 dicembre 2024 – A ridosso del Natale ildiha valutato il ricorso di Rete ferroviaria italiana (RFI), sospendendo temporaneamente la sentenza del Tar Lombardia che aveva annullato ildi quadruplicamento della tratta Rho-Parabiago e il raccordo per Malpensa. Il procedimento che intende bloccare l'intervento eraavviato dal "Comitato civico contro il potenziamento ferroviario" e da oltre 80 cittadini, contrari all’infrastruttura. Il 21 dicembre 2024, ildiha emesso un decreto che mantiene valida l’ordinanza che dà l’ok ai lavorialla discussione collegiale fissata per il 92025, in cui il ricorso presentato da Rfi verrà discusso nel merito. Nel frattempo, RFI prevede di avviare le demolizioni dei fabbricati privati previste da giugno 2025.