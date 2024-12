361magazine.com - “OSSO”, il primo singolo di Alessandro Palazzo. Fuori il 27 dicembre

Il 27, per NOS Records/Believe, esce “”, ild’esordio del progetto solista di, voce e fondatore della storica rock band pugliese Klaudia CallPerun esordio da solista dopo oltre vent’anni di militanza in una delle band seminali della scena alternative brindisina, iKlaudia Call. In realtà l’attività dicoi suoi storici bandmate (Francesco Di Coste eGarramone) è in pieno fermento artistico e in grande salute: il 9 maggio scorso infatti è uscito “Fine delgiorno”, l’LP che ha segnato il ritorno discografico dei Klaudia Call, sempre con NOS Records.Ora, parallelamente al lavoro coi K.C.,, voce, chitarra e autore della band attiva dalla metà degli anni Novanta, esce con,ilestratto da Provincialotto, LP di prossima pubblicazione, che segna il suo debutto solista.