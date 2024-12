Pianetamilan.it - Milan, Ravezzani: “De Ketelaere? Maldini aveva visto giusto. Il vero errore…”

Leggi su Pianetamilan.it

, Charles Desta giocando un'altra grande stagione con la maglia dell'Atalanta. Il belga è stato l'ultimo colpo di calciomercato di Paoloal. L'attaccante non ha mai inciso con Stefano Pioli, ma è stato mandato via dopo una sola stagione. Fabio, direttore di 'TeleLombardia', ha svelato sul social X quello che avrebbe voluto fareproprio con De. Ecco il post social. "Cdk nelha clamorosamente fallito, però. Due anni fa di questi tempi avevo suggerito di mandarlo in prestito in una medio piccola per dargli il tempo di ricostruirsi e giocare senza il terrore di sbagliare. Questo è stato ilerrore del". Ricordiamo che in rossoneri, Denon ha segnato un gol e servito un solo assist. Con l'Atalanta, in 74 presenze totali, siamo già a 24 gol e 20 assist (dati transfermarkt).