Ilfattoquotidiano.it - Villetta esplosa in provincia di Lucca: trovato il corpo del proprietario 69enne. Si cerca la sua compagna

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Esplosione in unaa Molazzana indi. Sul posto, in località Eglio, sono intervenuti vigili del fuoco e sanitari del 118 che hanno subito iniziato le ricerche delle due persone sotto le macerie. Oltre alle squadre ordinarie sono state attivate anche le squadre di specialisti Usar (Urban Search and Rescue). La causa dell’esplosione, che ha provocato un incendio e il crollo della, è molto probabilmente una fuga di gas. I vigili del fuoco hanno ri, in tarda mattinata, ilsenza vita di un uomo, di 69 anni, mentre proseguono le ricerche della donna. La coppia, di origine asiatica, era proprietaria della.Il crollo dell’abitazione è avvenuto intorno alle 23.30. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, sanitari, soccorso alpino e carabinieri.