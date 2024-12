Liberoquotidiano.it - "The holdovers": che strane le vacanze di Natale...

THESky Cinema 1 ore 21.15 con Paul Giamatti., Davine Joy Randolph e Dominic Sessa. Regia di Alexander Payne. Produzione USA 2023. Durata: 2 ore e 13 minuti LA TRAMAdi. Un collegio si svuota e rimangono solo alcuni alunni che le famiglie non vogliono, la cuoca e un professore antipatico a tutti perchè puzza di pesce. Una coabitazione forzata che però in pochi giorni finisce per tramutare il gruppo in una bella famigliola. PERCHE' VEDERLO Perchè la storia, ricavata da una vecchia commedia francese degli anni quaranta ("Merluzzo" di Pagnol) funziona ancora benissimo, col giusto mix di commedia e commozione. Davine Joy Randolph vinse l'Oscar, Paul Giamatti l'avrebbe meritato.