Subaru Forester. Tecnologia, grinta e super-comfort

di Francesco ForniPronta a tutto, per tutti., giunta alla sesta generazione, si presenta con uno stile rinnovato e un moderno sistema multimediale. Le dimensioni sono aumentate, la lunghezza ora raggiunge i 4,67 metri. La trazione integrale permanente, l’altezza da terra di 22 cm e l’albero di trasmissione assicurano un’eccellente motricità su ogni tipo di terreno. Lasi conferma un veicolo adatto a famiglie numerose, sicuro e robusto, pronto a qualsiasi impiego. Il frontale è caratterizzato da fari affusolati, uniti al marchio da una linea cromata. I finestrini laterali sono ampi. I cerchi in lega della versione Premium hanno un diametro di 19 pollici. Le protezioni in plastica dei passaruota, di forma esagonale, ne accentuano l’aspetto solido. Il lunotto posteriore è quasi verticale.