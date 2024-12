Giornalettismo.com - Quali saranno gli effetti della Manovra sul mondo digital-tech italiano?

Leggi su Giornalettismo.com

Almeno per una volta, la frase “tutto cambia affinché nulla cambi” ha un’accezione positiva. È il casoLegge di Bilancio per il 2025 che, almeno originariamente, prevedeva l’introduzione di norme e tasse che avrebbero messo in ginocchio il settore. Infatti, alla vigilia del voto di fiducia (prima alla Camera dei Deputati e poi al SenatoRepubblica) sono spariti alcuni degli aspetti più controversi. O, almeno, quelli inseriti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel testo bollinato e poi passato al vaglioCommissione Bilancio. In particolare, sono due gli aspetti che non cambieranno rispetto alle iniziative iniziali: laService Tax (o web tax) e la tassa sulle plusvalenze generate dalle criptovalute. Scongiurata anche l’introduzione di una “tassa sul rame” (o tassa sull’adsl) proposta da Fratelli d’Italia attraverso un emendamento.