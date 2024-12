Oasport.it - NBA, le partite della notte (22 dicembre): Orlando, che rimonta! Boston rimane in vetta, sorridono i Lakers e Fontecchio

Dodici lenotturne in NBA che hanno regalato al solito emozioni. A Est si sviluppa un emozionante derbyFlorida, con gliMagic che, senza Paolo Banchero e Franz Wagner, va sotto di 25 lunghezze per poi trovare un Cole Anthony da quasi tripla doppia da 35 punti, 8 rimbalzi e 9 assist per un successo per 121-114 sui Miami Heat da raccontare ai nipotini.A est esulta anche New York, che firma la vittoria numero 18stagione superando i derelitti New Orleans Pelicans, che rimangono in gara grazie a Trey Murphy ma si arrendono sotto i colpi di un Jalen Brunson da 39 punti (29 nel secondo tempo) e 6 assist.Bene anche Milwaukee, che senza Antetokounmpo si affida a Bobby Portis e si prende la vittoria per 112-101, mettendone 34 con 10 rimbalzi e 8 assist contro Washington, mentrecontinua a volare: spazzata via Chicago per 98-123, Tatum sigla una tripla doppia da 43 punti, 16 rimbalzi e 10 assist mentre Porzingis mette minuti nelle gambe con 22 punti e 7 rimbalzi.