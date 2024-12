Scuolalink.it - La ‘Città della Salute’ e della Scienza di Novara: il rendering del nuovo polo ospedaliero piemontese

La CittàSalute edi, un’iniziativa progettuale di grande portata, rappresenta un significativo passo in avanti per il settore sanitario e universitario del Piemonte. Concepito come un complesso innovativo, il progetto si estenderà su un’area di 324.000 metri quadrati, con 160.000 metri quadrati di superfici coperte e ampi spazi verdi. Struttura e funzionalità: la ‘promenade’ e i due corpi principali Il cuore del progetto è una promenade centrale coperta, che separa i due corpi principali del complesso. Da una parte saranno collocati l’Università, la direzione amministrativa e i laboratori di ricerca, mentre dall’altra troverà spazio l’Ospedale vero e proprio. Questo sarà completato dalla CasaDonna e del Bambino, una struttura dedicata alle specialità pediatriche e ginecologiche, dotata di servizi unici come una palestra per le gestanti e un affaccio su un parco verde.