Ilrestodelcarlino.it - Allarme furti. Tre telecamere per la sicurezza

Maggiorea Pioraco. È stato rafforzato il sistema di videosorveglianza già presente sul territorio mediante l’installazione di treocr dopo la raffica diche sono stati messi a segno in questi ultimi mesi. I dispositivi sono dotati di tecnologia avanzata, consentono la lettura automatica delle targhe dei veicoli e sono in grado di dialogare con le banche dati nazionali, permettono così di monitorare puntualmente ed in tempo reale il transito di eventuali veicoli segnalati sull’intero territorio italiano. Inoltre essi sono in grado di rivelare anche mezzi sprovvisti di assicurazione e revisione. Il principale obiettivo di questo intervento è quello di contrastare la microcriminalità purtroppo sempre più frequente in questa zona, e di garantire dunque maggiore controllo e tutela per tutti i cittadini ed inoltre, salvaguardare lastradale spesso messa a rischio dalla circolazione di veicoli non in regola con i diversi obblighi esistenti.