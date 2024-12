Legge di Bilancio arriva la stretta sulle auto aziendali a benzina e a diesel | tasse più alte anche per gli ordini effettuati nel 2024

Leggi su Open.online

Ladiè stata approvata ieri sera – 20 dicembre – dall’Aula della Camera. Il testo approderà il 23 in Senato e, con ogni probabilità, non subirà modifiche. Dunque, dovrebbe essere confermata dal 2025 lache, anzi, avrà valore retroattivo:piùper i veicoli ae ase ordinati nel. Repubblica scrive che per la maggior parte dei mezzi a uso promiscuo concessi come fringe benefit, ovvero quelli nella fascia di emissioni 61-160 gr/km, la tassazione passerà dal 30% a un coefficiente fiscale del 50%. Si contrarranno invece leper leelettriche, che passeranno al 10%, e per le Plug-in, al 20%. La misura avrà un suo impatto sul calcolo della base imponibile Irpef dei lavoratori. «La novità è una ridistribuzione dei pesi di questo calcolo per andare a gravare maggiormentea motore termico, privilegiando invece le ibride e ancor più le elettriche», scrive il quotidiano.