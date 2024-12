Lanazione.it - Firenze, dai giocattoli al menù speciale: il Natale per gli ospiti di San Paolino

Leggi su Lanazione.it

, 21 dicembre 2024 - Doni, sorrisi, presepi especiali: è questo ilalla Casa di Accoglienza San, gestita da Fondazione Solidarietà Caritas Ets. Cittadini, associazioni e aziende si sono mobilitati anche quest’anno per sostenere glidella struttura, che accoglie donne, famiglie, anziani e uomini in difficoltà, aiutandoli a intraprendere un percorso di autonomia abitativa e lavorativa. Il 23 dicembre, alle ore 18.30, si terrà una cena a buffet con scambio di auguri natalizi. La mattina del 24 dicembre l’Associazione Borgognissanti consegnerà un panettone, mentre le autorità cittadine si recheranno in visita per porgere i loro auguri. Saranno presenti Fabrizio Carabba, presidente dell’associazione, la sindaca diSara Funaro e l’assessore al Welfare Nicola Paulesu.