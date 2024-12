Ilrestodelcarlino.it - Modena-Pisa: Davide Vaira torna da avversario al Braglia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di domani, lo abbiamo raccontato in questi giorni, contiene al suo interno mille intrecci ed enormi argomenti di cui trattare. La prima volta dida, nei panni di direttore sportivo dei toscani, è sicuramente il tema portante sul quale poggia il pomeriggio del. L’ex ds canarino, intervistato dai colleghi di Canale 50, ha ricordato i momenti emiliani: "Non è una partita come le altre - ha esordito- sono stato molto bene nelle ultime tre stagioni e abbiamo ottenuto dei bellissimi risultati. Il campionato di serie C, la Supercoppa, abbiamo fatto il record di vittorie consecutive. Sono stati anni positivi e di crescita, io sono stato bene con la città, mi sono sempre sentito rispettato. E mi sono trovato benissimo con la proprietà che devo ringraziare per avermi offerto la possibilità, all’epoca, di assumere l’incarico di direttore sportivo.