Bambini che stile per Natale

Il pensiero su misura Nei capi per neonato non devono mai mancare qualità e praticità. Come quelli di Gensami, che propone il servizio personalizzato Make It Yours di CoccoleBimbi. Ogni scelta, dal nome ricamato al colore del filo fino allodel carattere, è un'opportunità per avere qualcosa di unico. Personalizzare rende un indumento speciale e crea un ricordo che sarà poi un momento di nostalgia che farà sorridere. Nuove tecnologie Per ialla moda ma sempre in movimento è perfetto lo smartwatch di Google Fitbit Ace LTE. Offre ai più piccoli accesso a chiamate, messaggi, condivisione della posizione, li mantiene attivi attraverso una miriade di giochi divertenti direttamente al polso. È impermeabile fino a una profondità di 50 metri, con una resistenza all'acqua di 5ATM, rendendolo adatto per attività come il nuoto.