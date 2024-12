Quotidiano.net - Tumore in Italia 2024: 390.100 nuove diagnosi e metà dei pazienti guarirà

Nel, insono stimate 390.100di, numeri stabili rispetto al biennio precedente. Ma ladei cittadini che oggi si ammala è destinata a guarire perché, in base alle stime di sopravvivenza a lungo termine, avrà la stessa attesa di vita di chi non ha sviluppato il cancro. Una tendenza favorevole con un altro dato positivo: la mortalità tra i 20-49enni in 15 anni (2006-2021) è scesa del 21,4% nelle donne e del 28% negli uomini. Significativa la riduzione dei decessi per carcinoma polmonare: -46,4% nelle donne e -35,5% nei maschi. E' la fotografia del rapporto Aiom 'I numeri del cancro in'. Il volume 'I numeri del cancro', presentato oggi, è la pubblicazione ufficiale, giunta alla 14/ma edizione, che descrive gli aspetti relativi allae terapia delle neoplasie grazie al lavoro dell'Associazionena di Oncologia Medica (Aiom), Airtum (Associazionena Registri Tumori), Fondazione Aiom, Osservatorio Nazionale Screening (Ons), Passi (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in), Passi d'Argento e della Societàna di Anatomia Patologica e di Citologia Diagnostica (Siapec).