Inter-news.it - Skriniar, non solo Juventus per l’ex Inter? Altra pista possibile

Milanpotrebbe tornare in Italia a gennaio, dopo l’esperienza con l’e l’addio che ha lasciato diversi strascichi tra il giocatore e i suoi ex tifosi. Secondo l’agente Giocondo Martorelli a TMW Radio, un’squadra di Serie A è sullo slovacco.DOPPIA IPOTESI – Un ritorno che sembra essere sempre più probabile quello di Milanin Italia. Dopo quanto accaduto con l’e un comportamento poco leale che ha portato all’addio a parametro zero la scorsa stagione, lo slovacco non ha praticamente mai giocato con la maglia del PSG. Tanto da finire fuori rosa. Un’occasione di mercato che lasta monitorando da tempo, specialmente dopo il brutto e grave infortunio di Gleison Bremer al centro della difesa. Ma ora un’squadra di Serie A potrebbe andare suldifensore nerazzurro.