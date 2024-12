Rimpatri e Paesi sicuri l’Ue prepara la stretta sull’immigrazione | così può rinascere il modello Albania

Leggi su Open.online

Col ritorno al potere di Donald Trump l’Europa e gli Stati Uniti rischiano di allontanarsi? Sul commercio, probabilmente. Sulla politica estera, forse. Ma c’è un terreno su cui i due grandi blocchi dell’Occidente si avviano a procedere sulla stessa linea, se non a braccetto: quello dell’immigrazione. Su entrambe le sponde dell’Atlantico, se tutti i segnali di queste settimane saranno confermati, la parola chiave del 2025 sarà «». Trump non si cura come noto del politicamente corretto, anzi lo fa volentieri a pezzi, e ha promesso in campagna elettorale – e confermato dopo la vittoria – di voler dar vita non appena rientrato alla Casa Bianca alla «più grande operazione di espulsione di tutti i tempi». Nel suo mirino c’è un’enorme platea di migranti che vivono negli Usa senza documenti in regola, stimata in circa 11 milioni di persone, e Trump ha ribadito anche di recente di voler dispiegare anche l’esercito per mettere in opera il suo piano.