LIVE – Milano-Zamalek 0-0 14-4 | Mondiale per Club femminile 2024 volley in DIRETTA

Latestualedi, partita valevole per la Pool A del Fivbperdi. Le ragazze di Stefano Lavarini, dopo la brutta sconfitta incassata contro le padrone di casa del Tianjin Bohai Bank, tornano in campo per rialzare subito la testa e tenere vivo il sogno. Orro e compagne devono lasciarsi alle spalle le difficoltà di 24 ore fa e fare una grande prestazione per tornare al successo e ritrovare il ritmo giusto.Dall’altra parte della rete ci sono le egiziane guidate da coach Ahmed Fathy Shaaban, fanalino di coda del raggruppamento con zero punti dopo i ko in tre set rimediati contro le cinesi e le brasiliane del Gerdau Minas. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 12.30 italiane di giovedì 19 dicembre al Huanglong Sports Center di Hangzhou, in Cina.