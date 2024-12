Ilfattoquotidiano.it - Per sfuggire al caos dei mercatini di Natale dell’Alto Adige basta girare l’angolo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questi tempi di preparazione delle feste e di prima apertura della stagione dello sci, le tradizionali metesembrano già afflitte dall’overtourism ai massimi livelli: un milione di turisti (dei 36 registrati in Sudtirolo nel 2023) sono arrivati per le settimane d’apertura del Mercatino dinella sola Bolzano. Può dunque sembrare un esercizio inutile, quasi da pazzi, cercare delle alternative. E invece la soluzione è abnza semplice:.Proprio a due passi dalla capitale tra Isarco e, sopra verso nord-ovest, c’è un’area particolare e stupenda, l’Altopiano del Salto, che si apre con lo storico borgo di San Genesio e affaccia verso le Dolomiti offrendo una delle più belle cartoline alpine, con i gruppi di cime del Catenaccio in primo piano e accanto dello Sciliar e del Latemar con le sue Bambole di pietra (piccola auto-promozione, è il titolo del mio volumetto sulla storia del turismo in Dolomiti).