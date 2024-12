Metropolitanmagazine.it - Un documentario su Luigi Mangione è già in lavorazione

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il primo progetto sull’omicidio in pieno giorno del CEO di UnitedHealthcare Brian Thompson è in arrivo. Anonymous Content e Jigsaw Prods. di Alex Gibney stanno collaborando per sviluppare e produrre unsulla sparatoria mortale del 4 dicembre avvenuta nel centro di Manhattan, poco prima che Thompson parlasse a una conferenza per investitori. Cinque giorni dopo la sparatoria,è stato arrestato in un McDonald’s in Pennsylvania per l’omicidio.avrebbe portato con sé un manifesto quando è stato arrestato che faceva riferimento a un altro documentarista, Michael Moore, il cui film del 2007 “Sicko” denunciava il sistema sanitario statunitense. Il nuovodi Anonymous e Jigsaw esplorerà tutti questi aspetti relativi all’omicidio.La morte di Thompson, un dirigente delle assicurazioni sanitarie, ha messo in luce una divisione in America, con molti che hanno celebrato pubblicamente la sua scomparsa, mentre è emersa un’ondata di sostegno per