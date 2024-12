Lanazione.it - Panchina, attacco, gol: le tre lacune della Lucchese

Leggi su Lanazione.it

Il prezioso e meritato pareggio di Sassari, se non ha avuto alcun effetto positivo sulla classifica, con lache rimane sempre in zona play-out, ha evidenziato quelli che sono, da tempo, i limiti strutturalisquadra:corta, con pochi giocatori in movimento,che segna con il contagocce, ma soprattutto difesa, che incassa troppi gol. Partiamo dalla prima considerazione. Domenica a Sassari, in assenza di Sabbione e Magnaghi, senza considerare Fedato e Giacchino assenti di lungo corso, inc’era una nutrita "pattuglia" di giovani, con pochissima esperienza di categoria, più Catanese e Sasanelli, che di fatto sono subentrati. E’ impensabile pensare di affrontare il girone di ritorno, quando ci sarà da correre parecchio avendo a disposizione soltanto 3-4 giocatori in movimento, cioè quelli che possono rappresentare delle alternative valide.