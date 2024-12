Ilgiornaledigitale.it - Nuova Jeep Compass 2025: informazioni sulla nuova generazione

Leggi su Ilgiornaledigitale.it

Nata nel 2017, lainsieme alla Renegade ha contribuito al brand americano ad affermarsi in Europa. Ora a quasi 8 anni dal lancio lasi appresta a vivere unaera grazie ad un modello che cambierà radicalmente rispetto ad oggi. Ci aspettiamo infatti un modello completamente nuovo, più grande, tecnologico ed ibrido. Lasarà il secondo modello concepito interamente sotto l’egida Stellantis, dopo la Avenger. Proprio da quest’ultima ne deriverà il design. Le immagini utilizzate nell’articolo sono dei render non ufficiali presi dal video del canale Youtube di Talk Wheels. Inseriamo di seguito il link alla fonte da cui abbiamo preso il materiale:Novella Varzi, Country Manager per l’Italia di, ha dato alcune novitàai microfoni di Radio24.