Mistermovie.it - Mister Movie | Documentario su Luigi Mangione in lavorazione Da Alex Gibney

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Anonymous Content e Jigsaw Prods. uniscono le forze per raccontare la sconcertante vicenda del CEO di UnitedHealthcareUn omicidio in pieno giorno che ha scosso il paeseL’omicidio a sangue freddo del CEO di UnitedHealthcare, Brian Thompson, avvenuto il 4 dicembre nel cuore di Manhattan, è destinato a diventare oggetto di unche esplorerà non solo il crimine ma anche le sue implicazioni sociali. Thompson, assassinato poco prima di intervenire a una conferenza per investitori, è stato vittima di un attacco che ha scioccato la nazione, portando alla ribalta questioni delicate legate al sistema sanitario e alle disuguaglianze.Il: un’analisi profonda sul crimine e la societàAnonymous Content e Jigsaw Prods.