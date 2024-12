Ilrestodelcarlino.it - KSport, derby al top. Urbania: ora la Coppa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In Eccellenza da sette scendono a cinque i punti di vantaggio della capolista Maceratese sul Chiesanuova e sulla K Sport che domenica è ritornata alla vittoria nelcon l’Urbino. Trasferte negative sul piano del risultato per il Fano e per l’. "I ragazzi hanno fatto una grande partita – commenta Matteo Mariani, dg della K Sport – sopportando il grande avvio dell’Urbino che nei primi 30 minuti ha giocato a ritmi altissimi senza però crearci grandi problemi. Il gol di Fiorani arrivato alla mezz’ora ha rotto un po’ gli indugi e da lì in poi siamo piano piano ripartiti trovando il raddoppio con Magnanelli. Nella ripresa il nostro avversario è calato un po’ e siamo riusciti a controllare bene giocando in ripartenza. In una di queste siamo riusciti a chiudere la partita con Torelli".