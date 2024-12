Lapresse.it - Caltanissetta, anziani maltrattati e legati in casa di riposo

alla sedia a rotelle in unadi. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri diche hanno arrestato nove persone (sei in carcere e tre ai domiciliari) in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti, sequestro di persona, abbandono di persone ed esercizio abusivo di pratiche sanitarie. Le attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica di, hanno consentito di accertare e porre fine a gravi fatti di maltrattamenti e sequestri di persona controindifesi all’interno delladiSanta Chiara nel quartiere Santa Flavia del comune siciliano.Oltre 50 episodi di maltrattamento accertatiNel corso dell’indagine sono emersi concreti elementi circa comportamenti vessatori da parte degli operatori socio-sanitari e dei gestori della struttura.