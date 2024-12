Game-experience.it - Il ministro Valditara critica i “videogiochi violenti” perché insegnano “ad ammazzare”

Durante l’evento “W la Salute“, organizzato presso il ministero della Salute, ildell’Istruzione Giuseppeha affrontato il tema dell’educazione ad uno stile di vita sano, lanciando un vero e proprio duro attacco contro i.Come leggiamo sull’Ansa, secondo ilquesti giochi “ad” e contribuiscono a far perdere il contatto con la realtà, oltre a stimolare comportamenti aggressivi. Le critiche si sono estese anche all’uso precoce degli smartphone e dei social media, ritenuti dannosi per la salute mentale e sociale dei più giovani.ha invitato insegnanti e alunni a riflettere su questi rischi, sottolineando che “fino a 14 anni non si dovrebbe usare il cellulare”, aggiungendo inoltre che è necessario “tornare ad utilizzare carta, penna e libri”.