Unlimitednews.it - Bedin nuovo presidente della Lega di B “Clima positivo”

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – Giornata decisiva per laSerie B. Nel primo pomeriggio Paoloè stato nominatoal posto dell’uscente Mauro Balata: 15 i voti nella terza votazione, superato dunque il quorum fissato a 11. Nelle prime due votazioni lo stesso Balata aveva ottenuto 4 e 5 voti, motivo per cui l’ormai exha deciso di ritirare la propria candidatura. Parola d’ordine serenità e compattezza, già nelle prime battuteha cercato coesione: ex direttore generaleSerie B (sotto la gestione dell’attuale ministro dello Sport Abodi), di recente si è dimesso dalla stessa carica inPro.ha iniziato il suo percorso nel calcio al Vicenza come direttore di gestione dal 2010 al 2018, dopo l’incarico in Serie B è tornato diin biancorosso dove per quattro stagioni ha ricoperto il ruolo di direttore generale (dal 2018 al 2022).