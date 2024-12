Ilrestodelcarlino.it - Ascoli, raccolta firme contro la ringhiera ai Merli

, 16 dicembre 2024 – Le ringhiere installate in via delle Stelle non convincono proprio. Questo sarebbe stato l’ultimo di una lunga serie di interventi contestati da molti residenti, dopo quelli relativi al rifacimento della pavimentazione e dei muretti. Per bocciare la riqualificazione operata dall’amministarzione comunale sono intervenute anche alcune associazioni del territorio che nel corso degli ultimi mesi e soprattutto recentemente hanno voluto esprimere la propria visione volta a salvaguardare le bellezze di uno degli scorci più suggestivi della città. “Nel gennaio scorso quando si parlò di riqualificazione in questa zona chiesi di partecipare ad un incon la soprintendente Rosella Bellesi lì in via delle Stelle – commenta Guido Biondi, consigliere Italia Nostra dal 1973 al 2015 –.