Serie C la Vis contro le promesse del Milan Stellone avverte i suoi | Concentrazione

Vis Pesaro-Futuro, un inedito assoluto a Benelli. Laversia sulle squadre B, dalla qualesi chiama fuori, lascia il posto al campo. La Vis difende il suo magnifico quarto posto, punta alla quarta vittoria consecutiva che significherebbe eguagliare la sua striscia migliore (2001-02) e a chiudere nel migliore dei modi un girone d’andata che già adesso è di gran lunga il suo top inC. Come dire: aggiungere un’altra perla alla sua magnifica collana. Robertoscansa i facili entusiasmi: un briciolo di supponenza in gare del genere e ti ritrovi schienato. Prendere a esempio il recente testacoda Pescara-Legnago. "Abbiamo il doppio dei punti, sulla carta può sembrare facile – dice il tecnico vissino – ma così non è. Ilha grandi qualità, gioca in modo spensierato, sa costruire dal basso, ha palleggio e qualità individuali.