Sarah Michelle Gellar apre al ritorno di Buffy: "Ho cambiato idea"

Per anniha chiuso le porte ad un suoin una possibile nuova stagione di: “, era una metafora degli orrori del liceo. I mostri erano letteralmente la manifestazione degli orrori di quel tempo. Quella era una storia molto particolare. Non so che cosa potremmo raccontare oggi. . In ogni caso se dovessero rifarla non credo che potrei tornare, non penso di essere io la persona adatta, non credo che dovrei essere io a farlo. Sono troppo stanca e irritabile per riprendere quel lavoro. Chi dovrebbe essere la cacciatrice? Io voto per Zendaya! Secondo me sarebbe meravigliosa come prescelta“.ha: “L’ho capito guardando Just Like That e Dexter Original Sin”questo weekend è stata ospite al The Drew Barrymore Show e dopo una domanda della conduttrice ha svelato di aversu un suo possibile comeback in