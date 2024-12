Ilfattoquotidiano.it - “La mia amica è stata male e siamo andati via dal ristorante senza ordinare, poi la scoperta: ci avevano addebitato una penale senza dire niente”: la denuncia è virale su TikTok

Arrivano puntuali al locale, si siedono al tavolo, ma l’accusa unssere intestinale. Quindi si alzano, spiegano l’accaduto e vanno via. Ma alcuni giorni dopo scoprono che ilhaloro 25 euro diper la cancellazione tardiva della prenotazione. È quantoSean Lans, un content creator americano, in un video diventato subitosu, con oltre 200 mila visualizzazioni. “Se ti presenti in uncon la prenotazione, ma te ne vainulla, pensi che dovresti comunque pagare ladi cancellazione?”, chiede infatti Lans ai suoi follower.Il content creator era a conoscenza di una politica di cancellazione per cui, non ritirando la prenotazione entro 24 ore dall’orario prefissato, avrebbe dovuto pagare unadi 25 euro: “Ma noi cipresentati in orario.