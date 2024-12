Calciomercato.it - Gabrielloni e Nico Paz mandano in estasi il Como: la Roma affonda

Il pareggio sembrava ormai scontato, ma in pieno recupero ci pensa l’esperto bomber dei lariani a siglare il gol che decide il amtchTre punti d’oro per ilproprio al fotofinish, mentre laperde efinisce 1-0 con la squadra di Fabregas che trova il gol vittoria in pieno recupero.(LaPresse) – Calciomercato.itC’è da dire che ilnel computo delle conclusioni e della manovra ha fatto qualcosa in più, ma nche laha dei rimpianti, soprattutto per l’ultima azione di Dybala prima della sostituzione. Parte forte la formazione giallorossa che al 7? sfiora il gol con Saelemaekers: la sua conclusione a volo finisce fuori. Intorno al ventesimo è ilmangiarsi le mani: prima la traversa nega il gol aPaz, poi Strefezza in ripartenza manda fuori di poco.La ripresa parte con ilin avanti: al 49? Belotti ha una buona palla a pochi metri dalla porta, ma non trova la conclusione.