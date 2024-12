Ilgiorno.it - Don Luigi Garbini, prete musicista: “Serve umorismo anche nella fede. Milano arriva sempre prima di tutti”

– Quartiere Brera, antica Chiesa di san Marco, palinsesto di opere d’arte stupendamente conservate. Fadiscutere il viceparroco,compositore di una Messa elettronica e musicologo di “La musica sacra non esiste”. Don, cosa metterà accanto al presepe del Londonio (1750), quest’anno? “La vigilia di Natale, e del Giubileo, un’opera dell’inglese beachcomber (pellegrino che setaccia le spiagge) Mike Nelson: ABF (Amnesiac Beach Fire). Interpreta bene il pensiero fissato da Papa Francescosua ultima enciclica: interrogate il fuoco, per avere un cuore di carne”. Il fuoco di Nelson è fatto di materiali di scarto. “Come una reliquia, rappresenta lo scarto del mondo: poveri, carcerati, immigrati, quelli che non ce la fanno più. Un fuoco-cuore da alimentare con i resti del quotidiano.