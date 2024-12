Metropolitanmagazine.it - Chi sono i genitori di Fiorella Mannoia, Luigi Mannoia e Maria Gabrielli: “Grazie a loro ho scoperto la musica”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

di. Il padre della cantante era un affermato stuntman di origini siciliane, la madre era invece marchigiana. Non tutti sanno che, prima di diventare ladellaitaliana, l’artista ha mosso i primi passi sotto i riflettori seguendo le orme paterne nel mondo dello spettacolo, precisamente sul set., la madre, è scomparsa nel 2016, eaveva parlato del lutto che ha colpito la sua vita ai microfoni di Vanity Fair, poco tempo dopo la morte della mamma: “A quel distacco non si è mai pronti. Sì, risali sul palco. Sì, lariprende. Ma il vuoto rimane. Ogni domenica con te, da Combattente, non riesco ancora a farla dal vivo, ma è per quelle domeniche che trascorrevamo insieme.