Riga l’auto del rivale con una chiave ma viene ripreso da una videocamera Denunciato 51enne in provincia di Latina

I Carabinieri di Aprilia hanno deferito in stato di libertà un uomo di 51 anni, originario della Campania, per il reato di danneggiamento. L’indagine è scaturita dalla denuncia presentata dal proprietario di un’autovettura, che aveva subito danni significativi alla carrozzeria.Le indagini e il ruolo delle telecamereGli investigatori, grazie alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza installate all’interno del veicolo, hanno potuto accertare che l’uomo aveva intenzionalmente graffiato la carrozzeria utilizzando una. Questo elementoha consentito ai Carabinieri di ricostruire con precisione quanto accaduto.Conseguenze e ulteriori accertamentiL’indagato dovrà ora rispondere delle sue azioni davanti alla giustizia. Le indagini proseguono per raccogliere ulteriori elementi che potrebbero essere utili all’accertamento della piena responsabilità.