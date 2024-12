Ilgiorno.it - Natale, yoga e solidarietà: lezioni gratuite a Milano e online a sostegno di Fondazione Theodora

, 14 dicembre 2024 – Questo, il tappetinopuò diventare magico. Sabato 21 dicembre, la community di Bali.it, la più grande scuolain Italia, ha organizzato una giornata adi, che dal 1995 regala momenti di gioco, ascolto ed evasione a bambine e bambini ricoverati in ospedale grazie alle visite dei Dottor Sogni, artisti professionisti assunti e specificamente formati per operare in ambito ospedaliero. Tutte leche si svolgeranno in quella giornata nei tre studi Bali.it asarannoper i partecipanti e, per ogni “tappetino occupato”, la scuola donerà a10 euro, contribuendo così a offrire ore di svago ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, in un momento dell’anno in cui la vicinanza emotiva è ancora più sentita.