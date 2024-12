Ilrestodelcarlino.it - Interrogazione parlamentare sul futuro del convento Santa Maria della Ripa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’exdiè finito al centro di un’rivolta dal gruppodel Pd al ministrocultura Alessandro Giuli. La struttura, che da anni versa in stato di abbandono, è al centro di maxi progetto che prevede la completa ristrutturazione volta alla realizzazione di un polo culturale che racchiuderà tutti gli archivi forlivesi: quello di Stato, che attualmente si trova in via dei Girolimini, e quelli del Comune, finiti sott’acqua nel corso dell’alluvione del 2023 e ora temporaneamenterati all’ex Conad del Ronco. A finanziare l’opera, per volontà del precedente ministrocultura Gennaro Sangiuliano, dovrebbero essere i fondi per i territori alluvionati dell’Emilia-Romagna raccolti dal Mic aumentando di un euro il costo del biglietto dei musei statali.