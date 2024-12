Iodonna.it - Una nuova conferma di come il canto simbolo della nostra Resistenza sia diventato l'inno di tutti quelli che lottano per liberarsi da un potere oppressivo. In ogni parte del mondo.

In video conferenza con il Comitato norvegese per il Nobel che, nel 2023, le ha assegnato il Premio per la Pace, l’attivista iraniana Narges Mohammadi ha intonato Bella Ciao. Unadiilsial’dicheperda un. Indel.Narges Mohammadi, “liberata” dal carcere di Evin per soli 21 giorni. Leggi anche › Iran, la premio Nobel per la pace Narges Mohammadi picchiata nel carcere di Evin La Premio Nobel iraniana Narges Mohammadi canta Bella ciao in farsiMohammadi ha trascorso 10 annisua vita in prigione ed è stata condannata a un totale di oltre 36 anni di carcere.