Sciopero generale disagi ai cittadini per l’odio contro Israele | le sconcertanti motivazioni della protesta

Ha preso il via stamattina lodi 24 ore indetto dai sindacati di base e confermato per l’intera giornata dopo che il Tar ha sospeso l’ordinanza di riduzione firmata dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. La mobilitazione riguarda soprattutto il trasporto pubblico, ma investe anche scuola e sanità. I servizi, dunque, non saranno garantiti per l’intera giornata, ma saranno comunque assicurate le fasce protette.Stop e fasce protette per i treniPer quanto riguarda le ferrovie, dove la mobilitazione è scattata alle 21 di ieri sera e proseguirà fino alle 20.59 di oggi, Trenitalia ha garantito alcune tratte di lunga percorrenza, comunicate sul proprio sito, mentre la circolazione dei regionali è stata assicurata per gli orari di maggiore frequentazione, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.