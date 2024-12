Fanpage.it - Michele Ghedini: “Dopo Masterchef lavoravo 15 ore al giorno. Ex vincitori delusi? Mi chiedo cosa si aspettassero”

è stato uno dei protagonisti di2016. Dopo il programma ha lavorato per anni nelle cucine perché "la gavetta tocca a tutti". A Fanpage racconta il suo attuale lavoro da food content creator per Cookist: "Ora posso passare più tempo con mio figlio". E agli exche lamentano di non aver avuto offerte da grandi chef: "Credevano di lavorare subito nei ristoranti stellati?".