Cinemaserietv.it - Le streghe, l’età consigliata ai bambini per vedere il film con Anne Hathaway

Le(Witches),del 2020 di Robert Zemeckis con, è un’opera adatta adi tutte le età, almeno secondo la decisione della Direzione Cinema e Audiovisivo, organizzazione che applica i visti censura per la distribuzione delle opere cinematografiche nel nostro paese. Tuttavia, nelvi sono elementi spaventosi o problematici che potrebbero turbare ie di cui vi parliamo in seguito.Back Cover del DVD italiano de Lecon bollino di censura in bassoTratto dall’omonimo romanzo per ragazzi di Roald Dahl pubblicato nel 1983, ilsegue la storia di un ragazzino orfano (Jahzir Kadeem Bruno) che va a vivere con sua nonna (Octavia Spencer). La nonna lo avverte dell’esistenza delle, creature malvagie che odiano i. Durante una vacanza in un lussuoso hotel dell’Alabama, i due si imbattono in un raduno internazionale di, guidate dalla temibile Strega Suprema ().