Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 13 dicembre 2024

Attesa per le aperture delle Borse europee e per i valori dellotra Btp e Bund tedeschi nell’ultimo giorno settimanale di contrattazioni. Ieri, giovedì 12, l’Europa ha viaggiato in ordine sparso come Wall Street, chiudendo poi cauta. Bene Milano a +0,36% a 34.857 punti.Lediin tempo reale1.22 –di Tokyo, apertura in ribasso (-0,35%)Ladi Tokyo avvia l’ultima seduta della settimana in calo, seguendo la correzione degli indici azionari statunitensi e in attesa delle indicazioni dalla Cina sul piano di sviluppo economico annunciato dal governo. Il listino di riferimento Nikkei segna una flessione dello 0,35% a quota 39,707.71, con una perdita di 141 punti. Sul fronte valutario lo yen si deprezza al cambio col dollaro a 152,70, sulle aspettative di un posticipo del rialzo dei tassi da parte della Bank of Japan, ed è stabile sull’euro a 159,90.