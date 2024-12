Impresaitaliana.net - Casalnuovo, nella notte commando di ladri tenta furto al Banco di Napoli

undi circa dieci persone ha provato a rubare all’interno deldidi. Ancora furti sul territorio, come del resto sta accadendo in paesi limitrofi. Sembra un vero e proprio assalto, negli ultimi giorni si sono registrati furti e danneggiamenti a farmacie, macchine, appartamenti ed ora anche alla Banca Intesa San Paolo di via.Per fortuna sembrerebbe che inon sono riusciti a portare via nulla grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri ed a qualche vicino che probabilmente ha prontamente avvertito le forze dell’ordine.Ainoltrata due auto di grossa cilindrata si sono posizionate fuori alla banca, isarebbero circa una decina ed erano tutti incappucciati e coperti dalla testa ai piedi per evitare di essere riconosciuti.